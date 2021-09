Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #183

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Quand la 5G d’Orange faiblit, Netflix conseille de passer… en 3G !

Mauvaise pioche pour les arnaqueurs !

Le fishing de ses morts, je suis sur Freebox Delta j'ai Netflix gratis!!! pic.twitter.com/pVDTeG9ytG — Fox Tv Fr (@AdeamonFox) September 24, 2021

Free ouvrira prochainement une nouvelle boutique à Nevers et s’en amuse !

Classique ! C’est toujours la faute des MMS.

SFR j’ai compris que j’allais plus jamais aller chez eux quand j’ai appelé le service client pour leur demander des explications sur les montants louches de mes factures et que le gars m’a répondu sans frissonner « ça doit être à cause des MMS monsieur » Ptdr j’ai résilié NET — Zedinho2 (@jijirestreint) September 23, 2021

Une boutique Bouygues Telecom ne paie pas son loyer !

Bouygues Telecom aux abonnés absents pour payer son loyer. Le propriétaire de la galerie #Beaulieu à #Poitiers saisit la justice et réclame 44.800€ d’impayés pic.twitter.com/yyfbtR23Kb — faitsdivers86 (@NRCP_POITIERS) September 22, 2021

L’inauguration du premier câble transatlantique il y a 65 ans, #telcoporn