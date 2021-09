La RATP va fibrer le Grand Paris, les opérateurs pourront s’y connecter pour une meilleure couverture mobile

Les telcos vont pouvoir déployer tranquillement la 5G le long des lignes de métro du Grand Paris Express. La RATP va y déployer la fibre optique.

Le groupe RATP annonce avoir remporté l’exploitation, la commercialisation et la maintenance du réseau du Grand Paris Numérique, pour une durée de 25 ans.

“Ce contrat, d’un montant de 500 millions d’euros, va permettre de galvaniser l’accès au Très Haut Débit des territoires desservis par le Grand Paris Express. Au total, c’est l’ensemble des 200 km qui abritera des infrastructures optiques irrigant les 68 gares et quartiers de gare du futur réseau de métro automatique”, annonce un communiqué.

Ce réseau sera déployé le long des futures lignes de métro automatisées du Grand Paris : la 14, 15, la 16, 17 et la 18. “Ces installations bénéficieront directement aux voyageurs du nouveau métro en facilitant le déploiement de la couverture mobile.” Orange, Free, SFR et Bouygues telecoms pourront donc acheter de la capacité afin de se connecter au réseau et couvrir cette zone au mieux notamment en 5G.

Par ailleurs, ce nouveau réseau FTTH déployé profitera aussi à plus de 20 000 entreprises, administrations et centres de recherche. Les premiers clients seront raccordés en 2022. Disposant déjà de 170 000 km de fibre sur son réseau de transport, la RATP proposera aussi de l’hébergement techniques localisés dans les gares et ouvrages de service du Grand Paris Express, une cinquantaine de data center seront construits dans les stations.