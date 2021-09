Free : voici pourquoi l’Apple TV 4K n’est pas proposée comme player principal aux nouveaux abonnés Freebox Révolution et mini 4K

Une histoire de stocks limités.

C’est l’offre la plus détonnante apparue cet été chez Free, le FAI propose depuis fin juillet l’Apple TV 4K à prix mini soit 96€ au lieu de 199€ via un étalement du paiement à hauteur de 2€/mois durant 48 mois. Mais tous les abonnés ne sont pas logés à la même enseigne. Si les nouveaux clients Pop et Delta ont la possibilités d’opter directement à la souscription pour le nouveau boîtier de la marque à la pomme, les autres abonnés Freebox devront passer par l’option multi-TV, sans coûts supplémentaires hormis les frais d’envoi. Lors de la convention annuelle de Free, le 18 septembre dernier, Xavier Niel est revenu sur les raisons de ce choix. L’explication est simple : “L’Apple TV est livrée en stock limité de quelques dizaines de milliers par mois”. Afin de répondre au mieux aux demandes, le FAI a donc mis en place ce mode de commercialisation. De quoi gérer au mieux les stocks, même si ces derniers s’écoulent très rapidement, succès de l’offre oblige.

Pour les abonnés Freebox disposant déjà d’un boitier Apple TV sans être passé par l’opérateur, Oqee, l’interface TV maison de Free, leur est également disponible. Ces derniers bénéficient ainsi du multi-TV gratuitement.