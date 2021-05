La SNCF lance son réseau de près de 20 000km de fibre optique à disposition d’Orange, Free, Bouygues et SFR

SNCF Réseau annonce le lancement d’une nouvelle filiale pour proposer la fibre optique aux telcos, aux hébergeurs et opérateurs de datacenter.

La filiale fibre de la SNCF quitte le quai. La branche réseau du réseau ferroviaire annonce aujourd’hui la création de Terralpha, visant à valoriser ses infrastructures réseaux et à les mettre à dispositions d’acteurs tiers, notamment des opérateurs.

Son offre se déploiera progressivement en 2021, notamment autour des grandes villes comme Paris, Toulouse, Lille et Valenciennes, puis dans un second temps à Lyon, Marseille et Bordeaux. Concrètement, les clients et partenaires de la filiale se verront proposer des liens entre Datacenters de 10 à 100 Gbps, des sécurisations de liens avec des temps de restauration possibles inférieurs à 50 millisecondes, mais aussi des dalles numériques pour faire fonctionner des mini-datacenters et des offres de services hébergés en région.

Une offre pour permettre l’émergence de services “premium”. Terralpha annonce avoir déployé près de 20 000km de réseaux, avec un maillage unique sur le territoire national permettant une grande sécurité. Les opérateurs partenaires pourront également compter sur ce réseau pour accompagner le déploiement de leur réseau 5G.