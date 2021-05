La nouvelle chaine numérique “100% Foot” est maintenant disponible gratuitement sur la Freebox

La nouvelle chaîne foot lancée par M6 est désormais disponible sur la Freebox

Annoncée sur 6 Play, le service de Replay et VOD du groupe M6, la chaîne “100% Foot” vient de rejoindre l’offre du groupe sur la Freebox, et elle est proposée gratuitement. Pour y accéder, il faut pour le moment se rendre dans “Freebox replay” puis sélectionner 6Play et enfin choisir la rubrique “sport”. Cette chaîne à la demande propose dès maintenant de vous replonger dans les matchs iconiques de l’Euro de football depuis sa création en 1960. De la génération Platini à la victoire du Portugal en 2016, vous pouvez revivre des inoubliable avant la compétition tant attendue en juin prochain.

En effet, en plus de l’historique des matchs, M6 sera co-diffuseur de l’Euro 2021 de football entre le 11 juin et le 11 juillet aux côtés de TF1 et beIN Sports, et 11 rencontres dont la finale en clair. Ainsi, des le 11 juin, la chaîne “100% Foot”, prendra l’antenne 1 heure avant le coup d’envoi, pour plonger dans l’avant-match et les coulisses.