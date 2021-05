Monaco Telecom (Xavier Niel) décroche une nouvelle concession contre une baisse des tarifs de ses abonnements

Le gouvernement monégasque renouvelle la concession publique pour les télécommunications avec Monaco Telecom.

C’est reparti pour 20 ans. L’opérateur détenu en partie par Xavier Niel continuera ainsi de fournir les monégasques en téléphonie, TV, internet et cloud jusqu’en 2041. En contrepartie, Monaco Telecom devra engager une baisse des tarifs pour les entreprises et les particuliers.

Par exemple, l’abonnement proposé par l’opérateur passera de 59.99€/mois à 39.99€ et les habitants de la Principauté bénéficieront de tarifs spéciaux avec jusqu’à 30% de réduction. Les entreprises ne sont pas en reste, avec des tarifs revus à la baisse de 50% en 3 ans. De plus, le réseau WiFi public proposé par l’opérateur sera étendu et rendu gratuit pour tous dès cette année.

L’opérateur doit également assurer une amélioration et une augmentation des services proposés. Pour rappel, Monaco fut le premier pays entièrement couvert en 5G et le telco propose depuis peu des offres fibre jusqu’à 10 Gbps à 2/3 des foyers monégasques.

Source : via Tribuca