Red by SFR lance un forfait en série limitée avec un Samsung Galaxy S9 offert

Red by SFR revient avec son Red Deal incluant un smartphone reconditionné offert. Pas d’iPhone cette fois-ci, mais un modèle de la famille Galaxy S.



Jusqu’au 24 mai 2021, la marque de l’opérateur au carré rouge propose un Red Deal. En contrepartie d’un engagement de deux ans, un smartphone reconditionné grade A+ (comme neuf) vous est offert. Il s’agit du Galaxy S9, un ancien modèle haut de gamme de Samsung, ici dans sa version noire avec 64 Go de stockage interne.

Le forfait mobile associé à l’offre est facturé 20 euros par mois. Celui-ci propose les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM. Côté data pour l’Internet mobile, il prévoit 100 Go utilisables en 3G/4G depuis la France métropolitaine et 13 Go en roaming depuis le reste de l’Union européenne et les DOM. Payable au moment de la commande, la carte SIM triple découpe revient quant à elle à 1 euro.