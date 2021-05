Comparatif des chaÎnes 4K sur les Box : Free à la traine

La Freebox en manque de chaînes 4K

Nos confrères de Génération Câble ont réalisé un comparatif des chaînes en qualité 4K disponibles chez les différents opérateurs. Et on ne peut pas dire que Free brille par l’offre 4K qu’il propose, avec seulement 2 chaînes disponibles sur Freebox TV : Festival 4K et Ultra Nature. C’est mieux que SFR qui n’en propose qu’une seule ’RMC Sport 4K” mais loin de Bouygues Télécom et Orange avec 6 chaînes chacun. Free n’a par exemple pas prolongé son contrat avec TF1 4K qui fut pourtant diffusé sur la Freebox notamment lors de la dernière Coupe du Monde Football. C’est d’autant plus regrettable que Free fut le premier opérateur à lancer une box 4K (la Freebox Mini 4K), et que tous les modèles suivants sont compatibles.

Précisons qu’il ne s’agit là que des chaînes linéaires disponibles dans les bouquet TV des opérateurs, mais il est bien sûr possible d’accéder aux catalogues des Netflix, Prime Video, Disney+ et consors en 4K/UHD, il en va de même pour les contenus en VOD ou d’autres applications qui proposent ce format (Youtube notamment), comme le précise Génération Cable