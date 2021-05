Fonctionnement de la 5G et caractéristiques d’un signal radio, une vidéo vous explique tout

Comment fonctionne la 5G ? Comment vos données sont-elles transmises grâce à un signal radio ? Comment vérifie-t-on le niveau d’exposition aux ondes ? Autant de questions qui trouveront des réponses dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Antoine vs Science en partenariat avec l’ANFR, le gendarme des ondes en France.

Durant un peu plus de 11 minutes, la vidéo est évidemment l’occasion de revenir sur les atouts de la 5G, à savoir de meilleurs débits, une latence plus faible et une prise en compte de l’explosion du nombre d’appareils connectés au réseau. Cette nouvelle génération est aussi présentée comme plus “flexible” et “intelligente” en émettant en direction des appareils au moment où ils en ont besoin, au lieu de simplement arroser la zone. De quoi envisager de meilleurs débits, tout en réduisant la consommation énergétique. Un fichier envoyé en 5G consommerait ainsi en moyenne 10 fois moins que s’il était transmis en 4G.

La vidéo vient aussi expliquer les différences bandes de fréquences et leurs usages (télévision, radio, téléphonie mobile, Wi-Fi, armée, etc.), l’avantage des basses fréquences par rapport aux hautes fréquences, les caractéristiques d’un signal radio (amplitude, fréquence et phase) et le principe de modulation / démodulation (transformation de l’information en onde).

Elle aborde enfin la possibilité de vérification du niveau d’exposition aux ondes, en compagnie des techniciens de l’ANFR, qui effectuent régulièrement des mesures et l’on peut solliciter gratuitement. Des seuils réglementaires, exprimés en Volt par mètre (V/m), existent : 28 V/m pour la radio, 30 à 39 V/m pour la télévision, 36 à 61 V/m pour la téléphonie mobile, 59 V/m pour la téléphonie sans-fil, 61 V/m pour le Wi-Fi et le micro-ondes et 87 V/m pour les compteurs Linky. Les nombreuses mesures réalisées montrent des niveaux d’exposition largement en dessous.