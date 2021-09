Cdiscount Mobile dégaine un forfait 5G en promotion à 14,99 euros par mois

La 5G est également proposée chez Cdiscount Mobile. La marque y va en effet d’un forfait compatible, avec quelques subtilités concernant son tarif et son accessibilité.

Fin 2020, la 5G a été annoncée par Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Depuis, la technologie arrive progressivement chez les acteurs alternatifs. Récemment, elle a été rendue disponible chez Réglo Mobile. Cdiscount Mobile la propose également.

Jusqu’au 24 septembre 2021, Cdiscount Mobile propose ainsi un forfait 5G 130 Go à 14,99 euros pendant 12 mois, puis 24,99 euros par mois. Sans engagement, le forfait comprend plus précisément les appels, SMS et MMS en illimité, 130 Go de data en 5G depuis la France (débit ajusté au-delà) et 17 Go de data en 4G en roaming depuis l’Europe et les DOM.

La carte SIM triple découpe est payable au moment de la commande et coûte 10 euros. Chose à préciser, et non des moindres, ce forfait 5G est réservé aux membres Cdiscount à volonté (livraison gratuite et express sans minimum d’achat, service client dédié et accès illimité au service de presse en ligne Cafeyn pour 29 euros par an, après un essai gratuit de 6 jours).

Comme Auchan Telecom et NRJ Mobile, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.