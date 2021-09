Free va augmenter de 25% les débits 4G+ de certains abonnés

Grâce au déploiement de la 4G 2100 MHz, Free Mobile va permettre à ses abonnés de bénéficier d’une hausse de débit grâce à l’agrégation de ses quatre fréquences.

La fréquence 2100 MHz va encore booster les débits des abonnés 4G Free Mobile à une seule condition. S’il bénéficiait de 5MHz sur cette bande grâce au “New Deal mobile” signé en 2018 avec l’Etat et à la réattribution des fréquences, l’opérateur dispose depuis le début du mois de 15 MHz.

Auréolé de 4726 sites autorisés par l’ANFR au 1er septembre, Free annonce aujourd’hui avoir commencé son déploiement. Et d’indiquer : “grâce à cette fréquence, vos débits 4G+ pourront augmenter jusqu’à 25% si votre mobile est capable d’agréger les quatre bandes 700MHz, 1800 MHz, 2600 MHz et 2100 MHz”. Lors de la convention annuelle de l’opérateur ce 18 septembre, Thomas Reynaud, directeur général de Free, a déclaré à ce propos que la bande 2100 MHz servira aussi “à désaturer la 4G et n’a pas vocation à servir pour la 5G”.

Une bonne nouvelle pour les abonnés 4G de l’opérateur qui peuvent d’ores et déjà bénéficier de débits boostés grâce à l’activation de la modulation 256 QAM en juin 2020 et du Mimo 4X4 quelques mois plus tard. Cette technologie réseau de multiplexage utilise plusieurs émetteurs et plusieurs récepteurs afin de permettre une augmentation des débits sur la bande de fréquences sur laquelle elle est déployée.