Free lance un nouveau compte Twitter régional pour tout savoir de l’avancée de la fibre et de la 5G

Les abonnés normands peuvent désormais se tenir au courant du déploiement de la 5G et de la fibre dans leur région.

Et de 11 ! Free a lancé la semaine dernière son nouveau compte dédié à la Normandie, faisant partie d’une nouvelle stratégie de communication pour être au plus proche de ses abonnés. Les adeptes de l’oiseau bleu peuvent ainsi suivre @FreeNormandie, pour tout savoir de l’actualité régionale et locale sur la Fibre ainsi que sur le déploiement des réseaux 4G et 5G.

Ce matin par exemple, ce nouveau compte annonçait justement l’arrivée de la fibre de Free sur le RIP d’Eure Normandie Numérique.

Pour rappel, ces comptes régionaux sont purement informatifs et ne délivrent aucune information de ses incidents réseau ou sur des bugs rencontrés par les abonnés. Pour les incidents, Free a récemment lancé un compte Twitter dédié à ces problématiques et pour les problèmes d’assistance, les comptes @Freebox et @FreeMobile existent déjà, ou celui d’Oqee (@OqeebyFree) en cas de problème liés à l’interface TV.

A noter que 10 autre compte régionaux ont déjà été lancés