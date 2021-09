VoLTE, Disney+ sur la Freebox Delta, évolution du forfait à 2€, les annonces font des heureux et des sceptiques… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La VoLTE arrive enfin chez Free Mobile, mais ça ne suffit pas pour certains.

L’arlésienne de l’opérateur ne le sera bientôt plus. Actuellement en test en interne chez Free Mobile, la VoLTE est dans les starting blocks. “ On prévoit un lancement fin octobre”, nous a déclaré Thomas Reynaud, directeur général de Free, samedi dernier lors de la convention annuelle de l’opérateur. La nouvelle était très attendue et vous aviez été nombreux à nous poser des questions à ce sujet, c’est désormais officiel. Cependant, certains attendent encore plus de la part de leur opérateur, notamment la fin de l’itinérance Orange prévue pour l’année prochaine par exemple ou encore la disponibilité de la VoWIFI.

En tout cas, pour des lecteurs des commentaires d’Univers Freebox, il s’agit également de la fin d’une époque : une fois le lancement officialisé, les questions sur la VoLTE qui sont assez fréquentes se tariront d’elles même !

Et au vu du retard accumulé par l’opérateur, notamment causé par la pandémie et des réglages supplémentaires, certaines taquineries sont évidemment de rigueur… Disons que c’est de bonne guerre !

Free va enrichir son forfait à 2€, des questions se posent

Autre annonce durant cette convention, de la bouche de Xavier Niel lui même : Free se prépare à enrichir le forfait à 2€. Tout porte à croire que le prix ne devrait pas changer, mais le fondateur de Free est resté muet sur le contenu de cette future offre, bien qu’il soit envisageable que la data augmente. Si cette annonce était très attendue et a ainsi été saluée par bon nombre de Freenautes, certains sont tout de même sceptiques et n’y croient plus.

D’autre pour leur part, considèrent que ce forfait n’a plus vraiment lieu d’être et voudraient voir apparaître un forfait intermédiaire pérenne dans les offres de l’opérateur.

Face à cette annonce cependant, une question se pose : si Free n’entend pas augmenter le tarif de l’offre, comment cette dernière s’intègrerait dans la stratégie de l’opérateur de faire basculer un maximum de ses clients sur son offre à 19.99€/mois ? Le mystère reste entier.

Les abonnés Freebox Delta pourront bientôt avoir accès à Disney+ sur le Player Devialet , enfin !

Il ne manquait plus que lui pour faire de l’offre Freebox Delta une offre complète : le service de SVOD Disney+ arrivera également début octobre sur le player Devialet. Si les modalités de distribution n’ont pas été tablées notamment sur une possible période d’essai comme c’est le cas pour les abonnés dotés du player Pop, la nouvelle a tout de même été saluée par nos lecteurs.Certains aimeraient cependant une bonne surprise de la part de l’opérateur, notamment une réduction de l’abonnement ?

Et d’autres sont évidemment méfiants face aux annonces, à Free de prouver qu’ils ont tort sur ce coup !

La 4G fixe de Free est encore mal comprise

Une offre assez peu connue , mais qui peut s’avérer indispensable dans certaines situations. L’opérateur de Xavier Niel commercialise depuis le 24 septembre une box 4G+, développée par Huawei pour 29.99€/mois sans engagement. Elle est évidemment dédiée aux zones rurales et plus précisément à certains domiciles dans les zones où la Fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès limité. Jusqu’à présent, pour savoir si on était éligible à l’offre, il fallait directement tenter une inscription, désormais vous pouvez directement vous en rendre compte sur la carte de couverture fixe de Free, qui montre désormais les zones où une inscription à l’offre 4G fixe de Free est possible.

Cependant, face à cette nouvelle carte, certains ne comprennent pas bien que malgré un réseau 4G couvrant plus de 99% de la population, seule une couverture éparse soit présentée.

Free Ligue 1 a des ambitions pour son service nouvellement payant, les Freenautes demandent à voir

Place à la monétisation mais pas pour tous ni pour tout. “A partir de ce vendredi, l’accès aux matchs en quasi-direct devient payant à 3,99€/mois sans engagement, sauf pour les abonnés Freebox et mobile Free (hors 2€), pour qui ceci est offert”, nous informait la semaine dernière Frédéric Goyon directeur de Free Ligue 1. Pour rappel, seule la partie extraits des matchs en quasi-direct est ainsi payante. En revanche, toutes les news de la compétition, les résumés, les buts en vidéo et séries Free Originals resteront gratuits pour tous. L’ambition de Free pour cette nouvelle saison est d’atteindre le million d’utilisateur, et certains demandent à voir si le service sera adopté. Si certains indicateurs sont au vert…

… il faut cependant se souvenir que l’audience des matchs est très variée.