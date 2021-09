Free fait évoluer sa carte de couverture fixe pour un certain type d’abonnés

Free permet désormais de savoir précisément si vous êtes éligibles à son offre 4G fixe depuis sa carte de couverture fixe.

Une offre assez peu connue , mais qui peut s’avérer indispensable dans certaines situations. L’opérateur de Xavier Niel commercialise depuis le 24 septembre une box 4G+, développée par Huawei pour 29.99€/mois sans engagement.

Elle est évidemment dédiée aux zones rurales et plus précisément à certains domiciles dans les zones où la Fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès limité. Jusqu’à présent, pour savoir si on était éligible à l’offre, il fallait directement tenter une inscription, désormais vous pouvez directement vous en rendre compte sur la carte de couverture fixe de Free, qui montre désormais les zones où une inscription à l’offre 4G fixe de Free est possible.

Lorsque l’on ouvre la page et que l’on sélectionne le filtre “4G Box”, tous les départements de France métropolitaine sont bels et bien concernés. Cependant, pour s’assurer d’une disponibilité chez vous précisément, il conviendra de zoomer sur la carte, soit avec votre souris soit en saisissant directement votre adresse dans le moteur de recherche.

Pour rappel, cette offre donne accès à internet via le réseau 4G+ de Free, avec une enveloppe data de 25 Go par mois et un débit descendant pouvant aller jusqu’à 320 Mbit/s. La carte SIM est directement installée dans le modem, pour une utilisation simplifiée. Pour rappel, Free a récemment annoncé couvrir actuellement 99% de la population en 4G.

Source : BusySpider