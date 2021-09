Bouygues Telecom lance son application mobile pour vous aider à réduire votre empreinte carbone

Êtes-vous un bon élève en matière d’empreinte carbone ? Bouygues Telecom vous aide à y voir plus clair et à faire mieux grâce à une application mobile s’adressant également aux abonnés des autres opérateurs.

“Ensemble, agissons pour que le numérique soit positif pour la planète”. Proposée par Bouygues Telecom, l’application mobile Mon empreinte smartphone vise à aider les utilisateurs à réduire leurs émissions de CO² et leur impact sur la planète. Elle s’adresse aux abonnés Bouygues Telecom, mais également à ceux chez Orange, Free Mobile ou SFR. Nous l’avons d’ailleurs installée sur un smartphone équipé d’une carte SIM Free Mobile.

Depuis une page principale, il est possible d’accéder à :

Son impact du mois par rapport à son objectif (modifiable dans la partie progression) et à la communauté

La répartition entre usage du Wi-Fi et usage de la 4G/5G

La répartition de son empreinte carbone entre Wi-Fi et 4G/5G

L’équivalence de l’empreinte carbone (en minutes d’ampoule LED ou en mètres en voiture, en autres)

L’évolution de ces émissions (semaine, mois, année).

Le tout dans une interface très pratique intuitive façon widgets.

La partie inférieure de l’interface renvoie vers une section d’astuces éco-gestes présentées en carrousel (Privilégier le Wi-Fi, Ralentir les vidéos, Supprimer le superflu du cloud, Maîtriser son temps de connexion, etc.), un tutoriel affiché en carrousel (celui affiché au premier démarrage) et aux solutions de Bouygues Telecom (reprise du mobile, vente de mobiles reconditionnés et réparation de smartphones). Vous pourrez également répondre à un questionnaire sur votre expérience et faire des suggestions pour améliorer l’application.

À noter qu’il faudra valider quelques autorisations pour permettre le fonctionnement de l’application.

L’application Mon empreinte smartphone est disponible pour les utilisateurs Android via le Play Store de Google et aux propriétaires d’un iPhone par le biais de l’App Store d’Apple. Un bouton de partage en haut à droite permet d’inviter ses proches à installer l’application via un message personnalisable envoyé par SMS, e-mail, messagerie ou réseau social et contenu un lien.