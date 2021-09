Free annonce l’ouverture de son 140e Free Center dès demain

Une nouvelle boutique Free ouvrira ses portes ce vendredi 17 septembre à Arceuil au sud de Paris.

Bienvenue au 140e Free center, l’opérateur de Xavier Niel poursuit sans relâche le développement de son réseau de distribution. Dès demain, une nouvelle boutique sera inaugurée au sein de centre commercial La vache noire à Arcueil situé à Paris Sud dans le département du Val-de-Marne ce qui porte à une vingtaine le nombre d’espaces de ventes (Free Flex), conseils et découvertes de Free en Ile-de-France.

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #Arcueil !

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques ici ➡️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/GPpphcFFIj — Free (@free) September 16, 2021

Vers les 150 Free Centers d’ici la fin de l’année

Pour rappel, Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’opérateur a récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alençon, Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Nice, Dieppe, Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux. Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023.