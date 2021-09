Freebox Révolution, Delta et One : découvrez SchoolMouv, le service SVOD pour aider les collégiens et lycéens à réviser

Alors que collégiens et lycéens sont retournés en cours, Univers Freebox vous propose de découvrir le service d’accompagnement scolaire SchoolMouv et ses cours accessibles en illimité.

Les cours particuliers peuvent vite coûter cher et il n’est pas toujours évident d’arriver de les programmer dans un emploi du temps. Le service SVOD SchoolMouv propose un accès en illimité à des cours vidéo couvrant les différentes matières enseignées au collège et au lycée, allant des maths à la philosophie, en passant par la physique-chimie et l’histoire-géographie. Il annonce plus de 700 cours.

S’abonner à SchoolMouv, c’est simple et rapide

Pour commencer, il va falloir s’abonner au service. Après être allé dans le vidéo club de la Freebox, il suffira de chercher l’icône du service. SchoolMouv est accessible aux abonnés Freebox Révolution, Freebox Delta (avec player Devialet) et Freebox One

L’abonnement se fait à l’aide du code d’achat, avec une facturation via Free.

Choisir son niveau, et c’est parti !

Une fois l’abonnement validé, vous arrivez directement sur l’interface. Pas de temps mort. Il va falloir commencer par indiquer son niveau (6e, 5e, etc.).

Il ne restera ensuite qu’à aller dans la matière désirée. Les matières proposées varient évidemment selon le niveau scolaire. Pas de philosophie en 6e, mais des sciences économiques et sociales en 2e et une préparation au grand oral en Terminale.

La durée de la vidéo varie en fonction du niveau, de la matière et du sujet abordé. Nous avons vu des cours de 3 et 5 minutes, comme de 11 et 14 minutes. Des formats courts qui aideront à éviter l’ennui rapide dans le cas d’un élève ayant du mal à rester concentré.

Un lecteur réduit au strict minimum (pour éviter les distractions ?)

Mettre en pause ou en lecture et avancer ou reculer dans le contenu, voici les contrôles proposés par le lecteur vidéo intégré. La mise en pause ou en lecture passe par le bouton OK au milieu de la croix multidirectionnelle sur la télécommande Freebox, tandis que la navigation dans le contenu s’effectue à l’aide des flèches de la croix multidirectionnelle. Chose bien vue de la part du service : pas de recommandation ou autre pouvant distraire au moment de la mise en pause du cours. Vous y êtes, vous y restez.

Se désabonner, c’est simple aussi

Dans la section Mon Compte, accessible depuis l’interface principale, vous trouverez les informations sur l’abonnement (date d’enregistrement, date anniversaire et coût de l’abonnement) et le bouton de désabonnement. Rien de plus, rien de moins.

VERDICT

Inscription ultra simple et rapide, interface épurée pour être claire et éviter les distractions, prix modeste, le service SchoolMouv a de bonnes chances de séduire des parents cherchant une solution efficace et abordable pour parer à des difficultés scolaires.