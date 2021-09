Free lance son abonnement Free Ligue 1 à 3,99€/mois et planche sur une grosse nouveauté

Comme prévu et après 5 premières journées offertes, l’abonnement à Free Ligue 1 Uber Eats fait son apparition sur mobile.

Place à la monétisation mais pas pour tous ni pour tout. “A partir de ce vendredi, l’accès aux matchs en quasi-direct devient payant à 3,99€/mois sans engagement, sauf pour les abonnés Freebox et mobile Free (hors 2€), pour qui ceci est offert”, nous informe Frédéric Goyon directeur de Free Ligue 1. Selon nos constatations, l’abonnement est d’ores et déjà proposé sur mobile. Seule la partie extraits des matchs en quasi-direct est ainsi payante. En revanche, toutes les news de la compétition, les résumés, les buts en vidéo et séries Free Originals resteront gratuits pour tous.

La saison dernière, Free a revendiqué 700 000 téléchargements pour son application, avec plus de 500 000 utilisateurs lors de certaines grosses affiches. Cette fois, l’ambition est toute autre, l’objectif est d’atteindre le million d’utilisateur en capitalisant sur le retour du public dans les stades. Et cela semble bien parti avec une nouvelle version de l’application, très aboutie tant par sa stabilité, son ergonomie et ces fonctionnalités que par la gestion des matchs en direct grâce à un lecteur vidéo optimisé et l’arrivée d’ une équipe de commentateurs chevronnés, changeant radicalement l’expérience utilisateur.

Animé par la volonté de devenir le compagnon idéal d’un supporter de club ou fan de ballon rond, Free Ligue veut pousser l’expérience encore plus loin, à l’image d’une diffusion en linéaire en travaillant actuellement “sur un flux « multiplex » qui permettra de suivre simultanément plusieurs matchs sur un feed unique, le dimanche à 15h par exemple”, apprend-on.