La Ligue des Champions reprend ses droits mais où regarder les matchs ?

Les matchs de phase de groupe de la Ligue des Champions débute aujourd’hui, le 14 septembre 2021 à 18h45 jesqu’au 16 décembre 2021, nous vous listons les rencontres de cette première journée ainsi que les diffuseurs pour ne louper aucuns coups d’envois.

C’est le coup d’envoi de la Ligue des Champions ce soir, le PSG et son trio de feu Neymar, Mbappe et Messi part favori. Le Bayern de Munich de Lewandowski, Manchester City ou encore United avec Cristiano Ronaldo seront aussi de la partie. La compétition sera diffusée en France en exclusivité sur Canal + et BeIN Sports. La chaîne cryptée diffusera deux affiches en co-diffusion avec RMC Sport, le reste soit plus de 100 matchs par saison le seront sur les chaînes de beIN Sports. La finale sera aussi diffusée en clair sur TF1. Les abonnés Free, Orange et SFR peuvent donc suivre la compétition sur leur box à condition de souscrire aux offres dédiées. Voici le programme de cette première journée :

Mardi 14 septembre :

18h45 : Young Boys – Manchester United (BeIN Sports 2)

18h45 : Sevilla – Salzbourg (BeIN Sports 3)

21 heures : Multiplex Champions League (BeIN Sports 2)

21 heures : LOSC – Wolfsburg (Canal+ et RMC Sport 1)

21 heures : FC Barcelone – FC Bayern München (BeIN Sports 1)

21 heures : Chelsea – Zenit (BeIN Sports 3)

21 heures : Malmö FF – Juventus (BeIN Sports Max 4)

21 heures : Villarreal – Atalanta (BeIN Sports Max 5)

21 heures : Dynamo Kiev – Benfica (BeIN Sports Max 6)

Mercredi 15 septembre :

18h45 : Beşiktaş – Dortmund (BeIN Sports 2)

18h45 : Sheriff – Shakhtar Donetsk (BeIN Sports 3)

21 heures : Multiplex Champions League (BeIN Sports 2)

21 heures : Club Bruges – Paris Saint Germain (Canal+ et RMC Sport 1)

21 heures : Internazionale – Real Madrid (BeIN Sports 1)

21 heures : Liverpool – AC Milan (BeIN Sports 3)

21 heures : Manchester City – Leipzig (BeIN Sports Max 4)

21 heures : Atlético Madrid – FC Porto (BeIN Sports Max 5)

21 heures : Sporting CP – Ajax (BeIN Sports Max 6)

Source : UEFA