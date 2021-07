Free Center : lancement d’une nouvelle énigme sous le signe de la “liberté”

Un Free Center devrait sortir non loin dune réplique de la Statue de la Liberté mais où exactement ?

En marge de l’ouverture aujourd’hui de sa 134e boutique dans l’Hexagone, plus précisément à Paris, Free en profite pour dégainer une nouvelle devinette autour de l’implantation prochaine d’un nouveau Free Center. Cette fois, l’indice prend la forme d’une photo d’une réplique de la Statue de la Liberté. A vous de jouer.

Récemment, l’opérateur a ouvert des boutiques à Castres , Mâcon et Thionville. D’autres inaugurations sont prévues dans les prochaines semaines à Limoges, Alençon ou encore La Seyne-sur-Mer, Quimper et Saint-Malo mais aussi à Arcueil au sud de Paris et à La Roche-sur-Yon. Dans sa stratégie d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free prévoit de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et celui des 200 d’ici 2023.