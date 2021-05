Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des mises à jour pour certains abonnés, la Freebox Révolution à prix mini pendant 1 an

Oqee : déploiement d’une mise à jour corrective de l’interface TV des abonnés Freebox Pop et Delta Pop. Plus d’infos…

Vente privée : Lancement de la nouvelle offre spéciale Freebox Révolution + TV by Canal à moins de 10€/mois. Plus d’infos…

Abonnés Freebox TV by Canal : myCanal dégaine nouvelle version de son application avec une toute nouvelle gestion des profils pour une expérience “encore plus personnalisée” et un player amélioré. Plus d’infos…