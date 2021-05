Meteor : l’application utile pour mesurer la qualité de votre connexion internet sur mobile et en WiFi améliore une fonctionnalité phare

Après avoir lancé une carte de couverture sur son application de speedtest sur Android, puis avoir augmenté sa précision, Meteor inclus désormais la couverture 5G.

Il ne manquait plus que la 5G pour avoir une carte de couverture complète sur l’application Meteor, c’est désormais chose faite. Vous pouvez dès à présent mettre à jour votre appli Android pour découvrir la couverture 5G chez tous les opérateurs près de chez vous.

Il est ainsi possible de comparer la couverture de différents opérateurs, grâce à une nuance de couleurs allant du rouge pour de mauvaises performances à vert pour une bonne couverture. Vous pouvez soit naviguer sur la carte, soit directement rechercher une ville via le petit logo dédié. Et ce n’est pas tout puisque qu’une nouveauté vient de faire son apparition dans la nouvelle version 1.30 de l’application, à savoir la possibilité de se rendre compte du niveau de couverture et de la force du signal au niveau de la rue. La carte gagne ainsi en précision.

A noter qu’il est possible de participer afin d’étoffer cette carte, en collectant et partageant vos données de couvertures et les statistiques de vos opérateurs. Vous êtes alors guidés pour permettre la collecte de données de localisation dans les paramètres de votre smartphone. Vous deviendrez ainsi un “Super utilisateur”.