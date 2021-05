Free ouvre deux nouveaux Free Centers

Comme prévu, Free Mobile annonce aujourd’hui disposer de 127 boutiques au quatre coins de la France. L’opérateur inaugure ce 28 mai deux nouveaux Free Centers.

Toujours dans l’optique de quadriller au mieux le territoire et d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free annonce l’ouverture ce matin de deux nouvelles boutiques, la première à Metz au en Moselle au sein du centre commercial Auchan Semécourt, et la seconde à Montauban dans le Tarn-et-Garonne au sein du Auchan Les Trois Rivières. D’ici 2023, l’opérateur ambitionne de passer la barre des 200 Free Centers.

#Montauban : ouverture aujourd'hui de votre nouvelle boutique #Free. Impatients de vous accueillir 🎉🥳 pic.twitter.com/Fnl2xUoYAc — Free Center (@Free_Center) May 28, 2021

Pour rappel, l’opérateur propose une page et une carte interactive afin de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.