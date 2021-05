Inarrêtable, Free va dégainer une seconde offre spéciale dès ce soir

Free Mobile revient avec une offre intéressante sur le site Veepee.

Après avoir lancé la semaine dernière et ce jusqu’au 11 juin, une vente privée Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€/mois pendant 1 an, Free s’apprête à dégainer une nouvelle offre mobile sur le site d’e-commerce Veepee. Dès ce lundi 30 mai à 19h, l’opérateur y proposera son forfait 150 Go à 19,99€/mois avec un smartphone offert, le tout pour un engagement de 24 mois. Il s’agira cette fois d’un iPhone 8 renconditionné.