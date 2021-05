Freebox TV : de nouvelles chaînes débarquent

De la nouveauté sur Freebox TV, plusieurs chaînes dédiées à l’Afrique et au Maghreb font leur apparition. Dans le même temps, d’autres canaux disparaissent.

D’abord payante puis passée en 2017 dans le bouquet basic, Telesud a par la suite été retirée de Freebox TV. Mais bonne nouvelle, la chaîne généraliste à destination du monde africain fait aujourd’hui son retour le canal 218, sans surcoût pour le moment. En 2019, Télésud a cessé ses émissions, à la suite d’une liquidation judiciaire avant d’être rachetée et de reprendre sa diffusion en avril 2020 .

Autre arrivée, la chaîne d’information marocaine M24News fait son apparition sur toutes les Freebox (canal 562). Affichée dans la zapliste, celle-ci affiche pour le moment un écran noir chez de nombreux abonnés.

Pour sa part, la nouvelle chaîne généraliste tunisienne Telvza TV rejoint le Pack Arabia. (canal 685). Enfin Future TV et One TV, chaînes linéaires libanaises de divertissement apparaissent sur le canal 645 et 654 des Freebox. Celles-ci rejoignent le nouveau Pack du Levant.

Trois chaînes quittent les Freebox

Si Free ajoute très régulièrement de nouvelles chaînes sur Freebox TV, d’autres sortent par la petite porte. C’est le cas aujourd’hui des chaînes adulte HustlerTV (canal 384) et PrivateTV (canal 385). Mais aussi de VividTV (canal 386).

Pour rappel, il est désormais plus facile de s’y retrouver parmi les 552 chaînes proposées sur Freebox TV. L’opérateur a lancé une page dédiée.