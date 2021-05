Free lance un “nouveau” pack sur les Freebox

Le pack libanais change de nom et va s’étoffer sur Freebox TV.

Après avoir récemment ajouté de nombreuses chaînes et enrichi ses packs en langue arabe, Free lance un nouveau bouquet sur les Freebox baptisé “Pack du Levant”, révèle Sateliffax. Proposé à 5,99€/mois, celui-ci remplace le pack libanais et se compose de 11 chaînes, il met l’accent sur la communauté libanaise et du Proche-Orient.

Les chaînes incluses dans le Pack du Levant

O’TV : chaîné généraliste libanaise (canal 643)

MBC Drama : place aux séries (canal 671)

Al Jadeed : chaîne d’information ( canal 646)

Mazzika : musiques arabes (canal 666)

NBN : chaîne de divertissement et d’ information (644)

Future TV Europe : chaîne libanaise de divertissement

Lana TV et Lana+TV : chaînes irakiennes de divertissement diffusant du contenu du monde entier, doublage arabe local de haute qualité. (canaux 648 et 649)

Roya TV, chaîne indépendante jordanienne. (canal 650)

Al Mayadeen : chaîne d’information sur le monde panarabique

One TV : déclinaison musicale de MTV Liban. (canal 654)

Murr TV : chaîne généraliste privée proposant une variété de programmes, également disponible à la carte pour 3,99 € par mois. (canal 642)

Pour l’heure, seul le changement de nom du pack est effectif sur Freebox TV. L’enrichissement du bouquet devrait intervenir rapidement. La chaîne Future TV Europe n’est quant à elle pas encore disponible dans la zapliste.