Les abonnés Freebox peuvent partir en vacances avec le Player Pop et l’utiliser presque n’importe où

Le saviez-vous, le Player Pop de Free peut voyager. Un simple accès WiFi ou un partage de connexion suffit à le faire fonctionner en partie. Le service TV Oqee n’est pas utilisable. Mais Netflix et consorts oui !

Tournant sous Android 9, le player de la Freebox Pop comme n’importe quel autre décodeur fonctionnant sous l’OS de Google, peut être utilisé en dehors de chez soi, sans obligation de connexion au serveur de la Freebox. Maison secondaire, hôtel, week-end à l’autre bout de la France chez des amis, ou chez mamie, les abonnés Pop ou Delta Pop ont ainsi la possibilité d’emporter dans leur valise le boitier TV ultra compact de l’opérateur. Pour le faire fonctionner, il suffit de le brancher au téléviseur de son choix voire à un pico-projecteur et de se connecter à un réseau WiFi ou d’opter pour un partage de connexion.

Les applications Android TV oui, Oqee non

La rédaction d’Univers Freebox a réalisé un test rapide. Résultat, toutes les applications et services populaires disponibles dans le Play Store fonctionnent parfaitement comme Netflix, Prime Video, Canal+ Séries etc… A contrario, cela coince avec Oqee TV. L’interface maison de Free s’affiche bel et bien, les différents menus aussi mais l’accès aux chaînes TV est impossible, c’est l’écran noir. Il faudra donc se passer de Freebox TV. Mais des applications comme Molotov peuvent prendre le relais. Et pas besoin de rentrer une nouvelle fois ses identifiants pour chaque service, les données saisies jadis sont sans surprise conservées.