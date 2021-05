Free Mobile baisse la data de son forfait “Série Free” et augmente son prix

Deux semaines après être revenu à sa formule la plus alléchante, Free décide de baisser la data de son forfait “Série Free” tout en augmentant son prix.

A l’heure où la bataille de la data fait rage chez Red by SFR , B&You et Sosh, Free Mobile continue de faire du yoyo avec son offre intermédiaire. Après avoir proposé le 21 avril, 80 Go en 4G+ à 9,99€/mois, l’opérateur décide aujourd’hui de modifier son abonnement. Moins attractif, celui-ci inclut jusqu’au 18 mai 70 Go de données en France métropolitaine et 10 Go en roaming ( soit 2 de plus que la dernière fois), le tout à 10,99€/mois. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Sosh, la marque d’Orange frappe fort en ce moment avec un forfait 60 Go à 13,99€/mois et 110 Go à 16,99€. Red by SFR ne se laisse pas faire et propose deux offres 100 Go et 160 Go à 14 et 16€ par l’opérateur. Enfin, B&You séduit avec un forfait 60 Go à 11,99€/mois, 100 Go à 13,99€/mois et 160 Go à 15,99€/mois.