Free Mobile : Xiaomi annonce l’arrivée de deux smartphones 5G, dont un pour les petits budgets

Xiaomi a communiqué sur l’arrivée de trois nouveaux smartphones en France. Deux d’entre eux seront d’ailleurs disponibles auprès de la boutique Free Mobile.

Ces deux smartphones sont le Redmi Note 10 5G annoncé début mars et le Mi 11i présenté quelques semaines plus tard. Le Redmi Note 10 5G sera disponible chez Free le 18 mai dans une configuration 4 + 64 Go au prix de 229,90 euros. Le Mi 11i le sera après une phrase de précommande entre les 11 et 27 mai au prix de 699,90 euros pour une configuration avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Côté caractéristiques techniques, le Redmi Note 10 5G propose un chipset MediaTek Dimensity 700, un écran IPS 6,5 pouces FHD+ 90 Hz, trois capteurs photo 48, 2 et 2 Mégapixels au dos, un capteur photo 8 Mégapixels au dos, une batterie 5 000 mAh et une charge filaire en 18 Watts.

De son côté, le Xiaomi Mi 11i s’équipe du chipset Snapdragon 888, la meilleure plate-forme mobile haut de gamme Qualcomm du moment. Ce smartphone propose en outre un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120 Hz, un double haut-parleur stéréo, trois capteurs photo 108, 8 et 5 Mégapixels au dos, un capteur photo 20 Mégapixels à l’avant, une batterie 4 520 mAh et une charge en 33 Watts.