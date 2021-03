Smartphones : Xiaomi avait quatre Redmi Note 10 dans les cartons, Samsung annonce son Galaxy Xcover 5 renforcé

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : les nouveaux Redmi Note 10 de Xiaomi, le nouveau Galaxy Xcover 5 renforcé chez Samsung et les nouveaux Red Magic 6 taillés pour le jeu chez Nubia.

Ce jeudi, Xiaomi a officialisé pas moins de quatre smartphones : les Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 5G et Redmi Note 10 Pro. Le Redmi Note 10 met en avant un chipset Snapdragon 678, un écran AMOLED, un capteur photo 48 Mégapixels et une batterie 5 000 mAh avec charge 33 Watts. Le Redmi Note 10S en est une version améliorée permettant de passer au chipset Helio G95 et à un capteur photo 64 Mégapixels. Le Redmi Note 10 5G gagne la 5G en s’équipant du chipset Dimensity 700. Il fait l’impasse sur l’AMOLED, mais profite d’un écran 90 Hz. Il embarque une batterie 5 000 mAh, mais avec charge 18 Watts. Le Redmi Note 10 Pro bénéficie d’un écran AMOLED 120 Hz, d’un module photo principal de 108 Mégapixels et d’une batterie 5 020 mAh avec une charge 33 Watts. Pas de 5G en revanche puisqu’il s’oriente vers la plate-forme Snapdragon 732G ne proposant pas cette connectivité.

Xiaomi a seulement indiqué un prix de 199,90 euros pour le Redmi Note 10 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le reste des informations arrivera le 16 mars.

De son côté, Samsung a annoncé un nouveau membre au sein de sa famille Galaxy Xcover misant sur une robustesse améliorée. Voici donc le Galaxy Xcover 5 avec son chipset Exynos 850 synonyme de 4G, son écran 5,3 pouces HD+, ses modules photo 16 et 5 Mégapixels et sa batterie 3 000 mAh rechargeable en 15 Watts. Annoncé pour ce mois de mars, il coûtera 289 euros en Europe.

Enfin, Nubia a renouvelé ses smartphones Red Magic taillés pour le jeu mobile. La marque a présenté des Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro. Ces smartphones embarquent le chipset Snapdragon 888, un écran 165 Hz et un capteur photo 64 Mégapixels. Le modèle standard propose de la charge 66 Watts et le modèle Pro de la charge 120 Watts. La mémoire vive et la mémoire de stockage peuvent aller jusqu’à 18 Go et 512 Go respectivement avec le modèle Pro. Reste maintenant à attendre les infos concernant le marché global.