Smartphones : Xiaomi dévoile un Redmi taillé pour le gaming, Motorola s’adresse aux petits budgets

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : un modèle gaming chez Redmi et un modèle à petit chez Motorola.

Xiaomi a dévoilé le premier smartphone pensé pour le jeu mobile à travers sa marque Redmi. Baptisé Redmi K40 Gaming Edition, il propose un chipset Dimensity 1200 assurant la compatibilité 5G et une batterie 5 065 mAh rechargeable en 65 Watts. Avec ce smartphone, les joueurs profitent d’un écran OLED 6,67 pouces FHD+ 90 Hz, d’un double haut-parleur stéréo signé JBL et de gâchettes physiques sur la tranche. Côté photo, l’appareil propose de la capture 64 Mégapixels à l’arrière et 16 Mégapixels à l’avant. Reste maintenant à attendre les infos concernant une disponibilité en France, potentiellement sous un autre nom. Le smartphone a pour l’instant été annoncé à domicile, en Chine donc.

Motorola a présenté un smartphone Moto G20 avec un écran IPS 6,5 pouces HD+ 90 Hz, un capteur photo 48 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 13 Mégapixels à l’avant (dans une encoche goutte d’eau) et une batterie 5 000 mAh supportant la charge 10 Watts. Il carbure à l’aide d’un processeur octa-core apporté par une plate-forme Unisoc et associé ici à 4 Go de RAM. Comptez 149 euros.

Strategy Analytics avait noté la disparition de Huawei dans le Top 5 sur le marché du smartphone. Dans son dernier rapport, le cabinet Canalysis confirme la donnée, en indiquant une septième place avec 18,6 millions d’unités au cours du premier trimestre 2021. Un chiffre à mettre en relation avec les 347 millions d’unités pour l’ensemble des acteurs. En plus de subir l’embargo américain, le constructeur chinois ne peut plus comptabiliser les ventes de la marque Honor, dont il s’est récemment séparé.