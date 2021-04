Découvrez “Connect TV” la nouvelle box à prix cassé de Red by SFR

Compact et nomade, le nouveau player “Connect TV” de Red by SFR joue la carte de la simplicité à moins de 20€.

La filiale low cost de SFR a dégainé le 28 avril plusieurs nouveautés en option sur son offre unique ADSL et fibre, comme le WiFi 6 et un débit partagé de 2 Gb/s, le tout à 32€/mois avec 35 chaînes incluses via l’application RedTV. Mais ce n’est pas tout puisque Red by SFR a également lancé un nouveau décodeur baptisé Connect TV.

Disponible uniquement à l’achat au prix de 19€, ce boîtier TV 4K HDR tourne sous Android TV 9.0, dispose du Dolby Vision tout en étant compatible Dolby Atmos (audio). La fonctionnalité Chromecast est de la partie. Connect peut aussi se connecter sur n’importe quel réseau Internet ou Wi-Fi pour profiter de son offre RED TV partout, même en mobilité. Est fournie également une télécommande Bluetooth avec Google Assistant. Pour profiter de 100 chaînes, il faudra toutefois débourser 4€ supplémentaires. En prenant toutes les options, l’offre grimpe à 36€/mois.