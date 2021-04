Red by SFR propose désormais un débit de 2 Gb/s, le WiFi 6 et un décodeur Android 4K à l’achat

La box 8 de SFR est désormais proposée dans les offres fixes de sa filiale Low Cost Red by SFR.

Plus de vitesse, le WiFi 6 et un player Android 4K, Red by SFR dégaine aujourd’hui de nouvelles options intéressantes pour son abonnement Red Box.

A la carte, son offre fibre à 25€/mois inclut sans surcoût depuis des lustres l’option débit plus (1 Gb/s en download, 500 Mb/s en upload), sans quoi les débits standards proposés sont faibles, soit 300Mb/s en téléchargement| 300Mb/s en envoi. Mais une nouvelle option vient renforcer drastiquement l’offre, à savoir la box 8 de SFR proposée pour 7 euros de plus par mois, de quoi bénéficier du WiFi 6 et d’un débit de 2Gb/s partagés en download.

Pour un abonnement fibre, il vous en coûtera alors 32€/mois sans décodeur TV, 35 chaînes sont malgré tout incluses via l’appli Red TV proposée désormais aussi aux nouveaux abonnés. Pour bénéficier de 100 chaînes, il faut en revanche débourser 4€ supplémentaires. D’ailleurs Red by SFR lance une autre nouveauté, l’achat d’un décodeur Android 4K “Connect TV” facturé 19€. A noter que l’offre ADSL propose aussi le WiFi6 et le boîtier TV.