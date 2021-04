Clin d’oeil : le prix du forfait Free est “immuable”, on dit merci qui ?

Si Xavier Niel a pris quelques rides et s’est enrichi depuis 2012, le forfait mobile Free est plus resplendissant que jamais. Et mieux encore, son prix n’a pas augmenté.

Lancé en 2012, le forfait à 19,99€ de Free Mobile n’a pas pris un euro en bientôt 10 ans d’existence. Pourtant les enrichissements se sont multipliés au fil du temps, la 4G illimitée pour les abonnés Freebox, plus de 70 destinations en roaming 4G, passage à 25 Go/mois depuis l’étranger et désormais 150 Go de data en France métropolitaine avec l’arrivée de la 5G, encore une fois sans surcoût. Bodybuildé, ce forfait est aujourd’hui l’une des grandes fiertés de l’opérateur de Xavier Niel. Sur Twiiter, Free s’en amuse avec un qualificatif tout trouvé : “Immuable, adjectif : Qui, par nature, n’est pas sujet au changement. Ex : Le prix du Forfait Free est immuable”. Photos à l’appui. On dit merci qui ? La concurrence ne pourra pas en dire autant.