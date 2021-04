Bouygues Telecom propose trois forfaits 60, 100 et 160 Go en séries limitées

Un maximum de data à prix cassé, voilà ce que propose Bouygues Telecom avec trois séries limitées.

Jusqu’au 5 mai, l’opérateur de Martin Bouygues commercialise des forfaits mobiles 60, 100 et 160 Go sans engagement à respectivement 11,99, 13,99 et 15,99 euros. Tous les trois intègrent les appels, SMS et MMS en illimité. Ils proposent également du roaming depuis l’Europe et les DOM avec une enveloppe data de 10 ou 15 Go. À noter les deux mois offerts au service de streaming musical Spotify dans sa version premium. Pas de 5G avec eux, mais uniquement de la 4G.

Et chez les rivaux ?

Pendant ce temps-là, chez Red by SFR, deux forfaits 100 et 200 Go à 13 et 15 euros sont disponibles jusqu’à ce soir dans le cadre d’une opération Big Red. Du côté de Sosh, la marque d’Orange, on a deux séries limitées 60 et 110 Go à respectivement 13,99 et 16,99 euros proposées jusqu’au 10 mai. Free a sa série spéciale 80 Go à 9,99 euros jusqu’au 4 mai.

Cdiscount Mobile commercialise des forfaits à 50 et 80 Go à 2,99 et 3,99 euros les six premiers mois. NRJ Mobile propose un forfait 200 Go à 9,99 euros la première année jusqu’au 9 mai et un forfait 20 Go à 4,99 euros durant les premiers mois jusqu’au 3 mai. Quant à Auchan Telecom, il propose un forfait 20 Go à 1,99 euro les 6 premiers mois jusqu’au 5 mai et un forfait 60 Go à 7,99 euros la première année jusqu’au 4 mai.