Google publie ses résultats, le géant californien traverse plutôt bien la crise

Certains connaissent moins la crise que d’autres. Google vient d’annoncer une hausse de ses revenus supérieure aux prévisions.

Alphabet, la maison-mère de Google, vient de publier ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année 2021. Le chiffre d’affaires s’établit à 55,3 milliards de dollars, en progression de 34 % par rapport à la même période en 2020. C’est d’ailleurs au-delà des espérances des analystes qui tablaient sur une hausse de “seulement” 25 %. De son côté, le bénéfice du groupe a atteint les 17,9 milliards de dollars, à comparer aux 6,8 milliards de dollars enregistrés un an auparavant.

Ces résultats sont tractés en grande partie par le moteur de recherche qui a généré à lui seul 31,88 milliards de dollars de CA. Après une année compliquée, en raison du contexte de crise sanitaire et d’une contraction des dépenses publicitaires, les annonceurs sont donc de retour. Autre filiale à avoir largement contribué aux résultats : la plate-forme vidéo YouTube avec ses 6 milliards de chiffre d’affaires. Il y a un an, les revenus atteignaient 4 milliards. Il y a aussi Google Cloud, toujours derrière les solutions concurrentes d’Amazon et Microsoft, mais ayant ajouté 4,05 milliards d’euros aux revenus du géant californien, contre 2,78 milliards il y a un an. Il s’agit d’un record depuis la création de la filiale, qui reste toutefois déficitaire pour l’instant malgré des pertes divisées de moitié.

Sources : Clubic et Presse Citron