Insolite : pour parler à sa grand-mère de 96 ans, il invente le Telegram pour mamies

Un ingénieur a créé une drôle de machine pour permettre à sa grand mère de communiquer avec ses petits et arrières petits enfants via Telegram.

Découvrez le Yayagram. On pourrait traduire ce nom par “Mamiegramme”, pour une solution dédiée à une grand mère pour garder le contacts avec ses proches malgré les conditions actuelles et son grand âge. En effet, la Yaya (“Mamie” en Castillan) âgée de 96 ans a du mal à discuter au téléphone ou à utiliser un écran tactile de smartphone, son petit fils a donc trouvé une solution pour lui permettre de communiquer simplement avec ses niños (petits enfants).

Le principe est somme toute assez simple : l’utilisatrice peut directement envoyer des messages vocaux via l’application Telegram, grâce au micro intégré et en appuyant sur un seul bouton. Le destinateur reçoit un fichier audio et peut l’écouter facilement. Quant à la réponse, il suffit d’écrire un message, celui ci sera imprimé directement par la machine pour les rendre lisibles pour cette mamie un peu dure d’oreille.

La simplicité réside également dans son interface : Yaya a juste besoin de choisir celui-ci de la même manière que le faisaient les opératrices du téléphone à une époque. On met en relation un destinataire en enfichant le bon câble dans le bon support jack. Chaque support est estampillé du nom d’un des membre de la famille joignable.

Le petit-fis très attentionné prévoit de mettre à disposition les plans pour construire sa solution chez vous. Le Yayagram peut également avoir un intérêt pour d’autres cas qu’un âge trop avancé : des personnes en situation de handicap, ou encore avec des maladies chroniques… Pour ne rien manquer, le design rétro de cette petite invention n’est pas pour déplaire aux fans de technologie.

Source : via The Verge