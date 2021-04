Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : les jeux vidéo, c’est dans la box et Freebox TV, c’est dans la poche !

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

26 avril 2011 : du gaming à la demande sur la Freebox Révolution

Jouer sur sa Freebox Révolution à de nombreux jeux, c’est toujours possible, mais à l’époque c’était une véritable… révolution. La plateforme GameTree TV a débarqué sur la Freebox culte le 26 avril 2011, permettant d’accéder à 25 jeux sur la Freebox Révolution parmi lesquels Bejeweled 2, Garage Inc. et World of Goo… Le catalogue allait ensuite s’étoffer au fil des semaines et la plateforme était accessible depuis le Free Store.

27 avril 1996 : CanalSatellite passe au mode numérique

Le bouquet de chaînes à péage satellite lancé par Canal+ en 1992 se modernise et après quatre années au format analogique, le bouquet passe au mode numérique le 27 avril 1996. Une évolution qui fait suite à la reprise des chaînes développées pour le câble par MultiThématiques sur le satellite européen Astra. Suite à ce passage au numérique, le bouquet sera lancé dans divers pays d’Europe, notamment la Wallonie, l’Espagne, l’Italie et la Pologne par exemple.

28 avril 1994 : naissance de la marque Orange, mais pas en France

Retour à une époque où Orange n’existait pas, 27 ans en arrière. En 1994, le groupe Hutchison Whampoa veut dynamiser son réseau de téléphonie mobile au Royaume-Uni, MicroTel avec une nouvelle identité. Après plusieurs propositions de noms (notamment “Pécan”… pas sûr de l’idée), c’est finalement Orange, avec un logo carré de la couleur du fruit qui verra le jour le 28 avril. Joyeux anniversaire à cette marque bien connue en France, même si elle n’arrivera qu’en août 2000 après son rachat par France Télécom.

Le lancement d’Orange avait eu droit à sa pub au Royaume-Uni… Drôle d’ambiance

29 avril 2010 : 20 chaînes de Freebox TV débarquent sur les smartphones et tablettes d’Apple

Freebox TV pour vos plus petit écrans , ça commençait déjà en 2010 ! L’opérateur de Xavier Niel annonçait dix ans auparavant que 20 chaînes de son bouquet étaient accessibles sur iPhone, iPod Touch (on ne rajeunit pas…) et iPad. Il était ainsi possible de regarder la TV sur vos appareils mobile via un lien dédié sur navigateur (tv.freebox.fr) si vous étiez connecté au wifi Free ou à FreeWifi. La fonctionnalité lancée le 29 avril 2010 a disparu depuis.

2 mai 1996 : Wanadoo se révèle au grand public

C’est le lendemain de la fête du travail que le fournisseur d’accès internet lancé par France Télécom reçoit son premier abonnement, en la personne de Serge Soudoplatoff, qui tenait à l’époque le blog Almatropie. Après le 2 mai 1996, les abonnés suivront petit à petit, pour atteindre le million 4 ans plus tard. On peut rattacher plusieurs innovations au FAI, notamment la création de l’un des tout premiers App store avec “Le bazar bleu”, mais aussi différents services proposés comme des webmails. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez une adresse mail wanadoo.fr, c’est un peu d’histoire sous forme d’un courriel que vous aurez en fait reçu. 😉

Pour les plus curieux, l’architecture du service est encore trouvable sur le net, via ce lien.