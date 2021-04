Red by SFR inclut désormais son application TV pour les nouveaux abonnés

La marque low-price de SFR annonce aujourd’hui inclure son application RED TV, pour profiter de l’expérience SFR sur tous les écrans.

Red By SFR annonce l’inclusion de son application mobile et tablette pour donner accès à 35 chaînes incluses dans son offre RED Box, sans changement de prix.

Cette intégration est pour l’instant réservée à tous les nouveaux clients RED Box, qui peuvent la télécharger sur le Play Store pour les appareils Android et sur l’App Store pour les fans d’Apple.

Sur RED TV, les abonnés peuvent ainsi suivre et consulter les programmes TV diffusés en direct grâce à un guide complet des 35 chaînes faisant partie de leur abonnement. Il est possible d’étoffer votre offre avec différents bouquets en option, notamment via une offre “100 chaînes pour 4€/mois”, mais aussi à travers diverses thématiques : Sport, Cinéma, Divertissement… Il est possible d’ajouter ses émission et séries TV à un onglet “favoris” pour ne rien manquer, et vous pouvez également gérer la programmation et la lecture de vos enregistrement depuis votre appareil mobile.

L’accès au plateformes de Replay, de VOD ou encore aux Pass Illimités est disponible, avec option de streaming ou de téléchargement. Elle est également dotée d’une fonctionnalité recherche et intègre le Chromecast et d’une interface personnalisable via les réglages.

La maison-mère de RED propose déjà ce type d’application pour ses abonnés box avec SFR TV8, lancée en même temps que la Box 8 TV, permettant le même type de fonctionnalité. Elle propose une version mobile de l’interface de son tout dernier player, lancé en juillet 2019.