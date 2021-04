L’application Facebook intégrera prochainement un mini lecteur Spotify

Les utilisateurs de Facebook et Spotify vont être ravis, le réseau social et la plateforme de streaming musical s’associent pour proposer une nouveauté plutôt pratique.

Spotify et Facebook main dans la main pour proposer une fonctionnalité pratiques. Prochainement, sur iOS et Android, le réseau social le plus utilisé au monde va intégrer directement dans son application un lecteur audio Spotify.

Jusqu’à maintenant il était possible de partager une musique sous forme de lien, l’inconvénient était qu’il fallait quitter Facebook et lancer l’application Spotify pour écouter le son partagé. Ceci sera de l’histoire ancienne d’ici quelques mois. Dans un souci d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs, les deux entités ont donc décidé d’intégrer de façon native un mini lecteur Spotify à l’application Facebook. En pratique, un abonné Spotify Premium pourra continuer à naviguer sur son fil d’actualité tout en écoutant la musique partagée par un ami sans avoir a quitter l’application Facebook.

“La découverte est importante pour Spotify. C’est pourquoi nous améliorons la façon dont les utilisateurs partagent et s’engagent avec les chansons et les épisodes de podcast en introduisant une nouvelle expérience de mini-lecteur basée sur la découverte sociale. Une découverte qui permet aux auditeurs d’apprécier l’expérience audio de Spotify directement dans Facebook, s’en passer d’une application à l’autre“. Précise Spotify.

Ce mini lecteur est en cours de déploiement aux États-Unis, Amérique du sud, Australie, Japon et sera disponible d’ici quelques mois en France.

Source : Spotify