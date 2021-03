Choc des smartphones : deux modèles à 179 euros dans la boutique Free, lequel choisir ?

En ce moment, la boutique Free Mobile propose deux smartphones à 179 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9 et Oppo A72, tous les deux affichés à 179 euros grâce à des ristournes respectives de 20 et 50 euros. Vous en retrouverez d’ailleurs nos tests complets en cliquant sur les liens. L’écran : Ex aequo Dalle IPS, diagonale aux alentours de 6,5 pouces, définition Full HD+ et poinçon pour le capteur photo avant, les deux smartphones boxent dans la même catégorie en termes d’affichage. Notre classement : Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Oppo A72 (6,5 pouces, FHD+, IPS et poinçon) Performances en multimédia : Oppo Processeur octa-core 2,0 GHz pour les deux smartphones, mais un peu plus de mémoire vive et donc de souplesse en multitâche ou en jeu pour l’Oppo A72. Dans les deux cas, il faudra oublier la 5G. Les plates-formes utilisées ne proposent en effet pas cette connectivité de dernière génération. Notre classement : Oppo A72 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 665 et mémoire vive 4 Go) Xiaomi Redmi Note 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du Helio G85 et mémoire vive 3 Go) La photo : Ex aequo

Les configurations sont presque les mêmes d’un smartphone à l’autre, à l’exception de la partie selfies où l’Oppo A72 en offre un (tout petit) peu plus.

Notre classement :

Oppo A72 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Là encore, les prestations sont les mêmes avec une batterie aux alentours des 5 000 mAh et une charge filaire en 18 Watts via l’USB-C. Chose notable : Xiaomi fournit un chargeur plus puissant que nécessaire. Il propose aussi de la charge inversée en 9 Watts.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (batterie 5 020 mAh ; charge 18 Watts ; chargeur 22,5 Watts fourni) Oppo A72 (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts ; chargeur 18 Watts fourni )

Le choix d’Univers Freebox :

Pas facile de les départager, tant les fiches techniques sont proches. C’est dans les détails que tout s’est joué, avec un peu plus de mémoire vive, le double de stockage et un son stéréo pour l’Oppo A72 qui remporte donc ce face-à-face. Lors de nos tests, nous avons toutefois noté une finition moins qualitative par rapport ce que propose Xiaomi. Un aspect désormais plus acceptable maintenant que le prix a baissé.