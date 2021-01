Focus sur la batterie des smartphones de la boutique Free Mobile

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free ou par les appareils vendus chez l’opérateur, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Aujourd’hui, parlons des smartphones disponibles dans la boutique Free Mobile et plus précisément de leurs batteries.

La caractéristique est indiquée dans les fiches techniques sur les sites des constructeurs ou dans les fiches techniques sur les boutiques en ligne telles que celle de Free Mobile. Exprimée en mAh, pour milliampère-heure, elle permet d’indiquer la capacité de la batterie à bord de l’appareil et ainsi d’avoir une indication à propos de l’autonomie potentielle. Parmi les smartphones présents dans la boutique Free Mobile, l’Alcatel 1S 2020 indique ainsi une capacité 4 000 mAh, quand l’Oppo A53 (exemple ci-dessous) affiche 5 000 mAh. Plus le chiffre est grand, mieux c’est. Sauf que d’autres aspects sont à prendre en compte.

La configuration

Au-delà de la capacité de batterie et de l’intensité de l’usage variant d’un utilisateur à l’autre, il y a les composants plus ou moins gourmands qui entreront dans l’équation et viendront plus ou moins drainer cette batterie. À capacité de batterie et usage équivalents, des smartphones peuvent ainsi ne pas avoir la même autonomie dans les faits. L’un pourra voir son niveau de charge fondre comme neige au soleil, quand l’autre se montrera plus endurant.

L’équation idéale serait donc un smartphone peu gourmand et gâté d’une grosse batterie. Le Realme 7i que nous avons testé précédemment avait ainsi fait figure de marathonien grâce à la combinaison d’une configuration modeste (chipset Helio G85 et écran IPS 6,5 pouces HD+) avec une énorme batterie 6 000 mAh. Le Pixel 4 laissait en revanche difficilement envisager une seconde journée avec sa configuration haut de gamme (chipset Snapdragon 855 et écran OLED 5,7 pouces Full HD+ 90 Hz ) adossée à une petite batterie 2 800 mAh.

D’après nos derniers tests de smartphones, une batterie d’environ 4 000 mAh apparait désormais le minimum pour avoir l’esprit serein sans devoir se restreindre en termes d’usages gourmands comme le multimédia. Une telle capacité permet en effet de franchir tranquillement la journée et d’envisager une journée et demie, voire deux, selon les usages.

La puissance de charge

En termes d’expérience utilisateur, la puissance de charge entre également dans l’équation. Avoir une énorme batterie, mais avec une petite puissance de charge, rend les temps de charge interminables. Mieux vaut ainsi éviter autant que possible les smartphones proposant une charge en 5 ou 10 Watts.

Une charge en 18 Watts et plus permet de faire le plein bien plus rapidement, mais aussi d’envisager des charges express durant la journée. Une charge 65 Watts comme sur les OnePlus 8T et Oppo Reno4 5G que nous avons récemment testés offre un confort auquel on prend vite goût. Sur l’Oppo Reno4 5G, nous récupérions 15 % et plus en 5 minutes et faisions le plein en moins de 45 minutes. Et encore, les constructeurs ont présenté des charges 120 et 125 Watts permettant de faire le plein en moins de 20 minutes.