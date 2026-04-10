Orange TV lance une nouvelle chaîne immersive en 4K et Dolby Atmos sur les Livebox, et l’offre pendant deux mois

Après les box de Bouygues Telecom, Allegro Spatial débarque sur les Livebox. Vivez comme jamais l’atmosphère des grandes salles de concert !

Orange enrichit son offre TV avec une nouveauté originale destinée aux amateurs de musique classique. Baptisée Allegro Spatial, cette nouvelle chaîne disponible sur le canal 168 propose une expérience premium mêlant image 4K UHD, son Dolby Atmos et habillage éditorial pédagogique. Elle est accessible en clair jusqu’au 3 juin 2026, ce qui permet à tous les abonnés Orange TV compatibles d’en profiter sans surcoût pendant près de deux mois.

Avec Allegro Spatial, l’opérateur ne se contente pas de diffuser des concerts classiques de manière traditionnelle. Orange promet une immersion renforcée grâce à des captations pensées pour mettre en valeur aussi bien la puissance des orchestres que la finesse des interprétations, avec une spatialisation sonore censée recréer l’atmosphère des grandes salles de concert. La chaîne mise aussi sur des sous-titres explicatifs optionnels rédigés par des musicologues, afin d’aider les téléspectateurs à mieux comprendre les œuvres, leur contexte et leurs temps forts.

Côté programmation, Allegro Spatial entend proposer une sélection prestigieuse de captations européennes récentes, entre musique de chambre, concerts symphoniques, récitals et festivals internationaux. Orange met notamment en avant des œuvres de Beethoven, Berlioz, Brahms, Mendelssohn, Dvořák, Copland et Schubert, interprétées par des artistes comme Zubin Mehta, Janine Jansen, Antonio Pappano, Augustin Hadelich, Semyon Bychkov, Marc Bouchkov ou encore Mao Fujita. L’opérateur précise enfin que les abonnés qui ne disposent pas d’un équipement compatible Dolby Atmos peuvent tout de même accéder à la chaîne avec un son stéréo spatialisé, et qu’il est possible de désactiver les sous-titres explicatifs. Allegro Spatial est donc présentée comme une vitrine technologique autant qu’un nouveau rendez-vous culturel sur Orange TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox