Ligue 1 : l’ex-PDG d’Orange Stéphane Richard nommé président de l’OM

Un profil de dirigeant structurant, capable d’apporter rigueur et vision stratégique à un club en quête de stabilité, Stéphane Richard devient le nouveau président de l’OM, il prendra ses fonctions début juillet.

L’Olympique de Marseille ouvre une nouvelle page de son histoire. Ce vendredi matin, son propriétaire Franck McCourt a officialisé la nomination de Stéphane Richard à la présidence du club, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitude en interne. Âgé de 64 ans, l’ancien patron de Orange succède à Alban Juster, qui assurait l’intérim depuis la mise en retrait de Pablo Longoria fin février. Ce choix marque une volonté claire de s’appuyer sur un profil expérimenté, rompu aux environnements complexes et aux enjeux économiques de grande ampleur, dans un contexte où le club joue gros en cette fin de saison.

“Sa compréhension des enjeux du football, notamment dans ses dimensions économiques et de gouvernance, mais aussi de l’importance d’inscrire le club dans un cadre stable et apaisé, ont été des éléments déterminants dans le choix de Stéphane Richard en tant que nouveau Président”, annonce le club dans un communiqué et d’ajouter :Tout au long de son parcours, Stéphane Richard a acquis une connaissance approfondie des milieux économiques et institutionnels, en France comme à l’international, et a tissé des liens étroits avec leurs principaux acteurs, qu’il mettra au service du développement du club. Il connaît particulièrement bien Marseille et est par ailleurs membre du Conseil d’administration du Grand Port Maritime de Marseille.” Sa mission sera de poursuivre les projets engagés, notamment en matière d’organisation du club, de développement économique et de renforcement des partenariats, “afin d’inscrire durablement l’OM parmi les institutions de référence du football européen”, apprend-on.

Un dirigeant aguerri, mais novice dans la gestion sportive

Passé par HEC et l’ENA, Stéphane Richard a construit l’essentiel de sa carrière entre haute administration et grandes entreprises. Il s’est surtout illustré à la tête d’Orange, qu’il a dirigé de 2011 à 2022. À son arrivée, l’opérateur traversait une crise sociale majeure, marquée par une série de drames internes. Il avait alors piloté une transformation profonde de l’entreprise, tant sur le plan humain que stratégique. Durant son mandat, Orange était également impliqué dans le football français via la diffusion de la Ligue 1 entre 2008 et 2012, à travers la chaîne Orange Sport. Une expérience indirecte, mais qui lui a permis de se familiariser avec les enjeux des droits audiovisuels, aujourd’hui centraux pour l’économie des clubs.

D’ailleurs, celui qui prendra ses fonctions en juillet, a déjà son mot à dire sur les droits TV de la Ligue 1 : «L’OM est un club extrêmement solide économiquement grâce à son actionnaire, mais il est aussi confronté à des défis, comme pour tous les clubs du football français. Principalement à cause des droits de diffusion TV. Un sujet que je connais assez bien étant donné qu’Orange a été un diffuseur du Championnat. Il y a un problème en France au niveau de ces droits, il y a une anomalie historique qui pèse sur les clubs. Ce ne sera pas résolu du jour au lendemain. Je pense que l’OM a un rôle à jouer et je compte bien le faire», a-t-il indiqué ce matin lors de la conférence de presse, rapporte l’Equipe.

Stéphane Richard a quitté la direction d’Orange début 2022, après sa condamnation en appel dans l’affaire dite de l’arbitrage Tapie. Bien qu’il ait contesté cette décision, il avait choisi de se retirer afin de ne pas fragiliser le groupe, ouvrant ainsi une nouvelle phase dans sa carrière. Il occupe actuellement un poste d’associé dans une banque de conseil, en fusion-acquisition à Paris, Très récemment, il a également rejoint le conseil d’administration de MTN Group, leader des télécoms en Afrique et concurrent direct d’Orange sur plusieurs marchés stratégiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox