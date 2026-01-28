C’est fait, Orange ferme son réseau cuivre dans de nombreuses communes, de premières grandes agglomérations concernées

Pour la première fois, de grandes agglomérations sont concernées par la fermeture technique du réseau cuivre. Orange franchit un nouveau cap dans la modernisation des réseaux fixes, au profit d’une fibre devenue ultra-majoritaire en France.

La fin d’une ère, Orange a procédé comme prévu ce 27 janvier 2026 à la fermeture technique du réseau cuivre dans 763 communes, réparties sur 54 départements et 14 régions, soit près de 900 000 locaux (particuliers et entreprises). Cette étape, qui concerne le lot 2 du plan national d’extinction du cuivre, marque une accélération significative vers le 100 % très haut débit, avec un fait inédit : des zones urbaines de taille importante sont désormais concernées. A noter également qu’un report a été acté dans une soixantaine de communes.

Parmi les communes concernées figurent notamment Ajaccio, le 6ᵉ arrondissement de Lyon, Melun ou encore Laval. Jusqu’ici, les premières vagues concernaient surtout des territoires moins denses. Cette fois, le chantier change d’échelle. Cette fermeture s’inscrit dans une dynamique désormais bien engagée. La fibre optique est aujourd’hui disponible pour 93,5 % des locaux en France, et représente environ 80 % des abonnements Internet. Orange rappelle être à l’origine, avec Orange Concessions, de 57 % des réseaux optiques déployés, avec plus de 42 millions de foyers raccordables et 10 millions de clients fibre.

Pour justifier l’abandon progressif d’un réseau historique devenu inadapté aux usages numériques actuels. ’opérateur historique met en avant les avantages structurels du FTTH comme des débits jusqu’à 200 % supérieurs à ceux du cuivre, une meilleure fiabilité, le taux de panne étant 1,5 fois plus élevé sur le réseau cuivre, et une sobriété énergétique accrue, la fibre étant quatre fois moins énergivore.

Conscient des enjeux, Orange affirme avoir déployé un dispositif d’accompagnement renforcé pour ses clients encore raccordés au cuivre. Des interlocuteurs dédiés sont mobilisés afin d’assurer une migration progressive vers la fibre ou vers des solutions alternatives, jusqu’à l’arrêt définitif des services cuivre. Une vigilance particulière est annoncée pour les clients dits sensibles comme les établissements de santé, services d’urgence, professionnels, afin de garantir la continuité des services essentiels. L’opérateur souligne également une coordination étroite avec les collectivités locales, les services de l’État, les opérateurs commerciaux comme Free, SFR et Bouygues Telecom et les gestionnaires de réseaux fibre.

Un calendrier encadré par l’Arcep

Le plan de fermeture du cuivre n’est pas improvisé. Il a été mis en consultation par l’Arcep dès 2022, avant une validation définitive à l’été de la même année. Le lot 2 a été officiellement lancé en juin 2023, suivi d’une première vague de fermetures techniques début 2025 dans 162 communes. Le calendrier s’accélère désormais avec comme prochaine étape prévue le 31 janvier 2027, avec la fermeture technique du réseau cuivre pour près de 2,5 millions de locaux. Pour les habitants et professionnels concernés, Orange met à disposition une carte interactive permettant de vérifier l’état d’avancement de la modernisation réseau sur chaque territoire. Pour mieux comprendre le calendrier de fermeture commerciale et technique d’Orange, l’Arcep a mis en ligne un graphique explicatif intégrant également les nouveaux reports.

S’agissant des fermetures commerciales ADSL précédant un an à l’avance l’extinction technique, Orange a revu récemment son calendrier. Alors que l’opérateur historique envisageait de mettre fin à toute nouvelle souscription dès le 31 janvier 2026, cette échéance est finalement repoussée d’un an pour une large partie du territoire à cause d’un déploiement de la fibre optique encore insuffisant dans de nombreuses communes, rendant impossible une transition sans risque pour les abonnés. Dans un document interne publié le 19 décembre, l’ex-France Télécom a détaillé les zones concernées par ce report. Près de 8 000 communes, représentant environ 23 millions de logements et de locaux professionnels, pourront donc encore accueillir de nouveaux abonnements ADSL jusqu’au 31 janvier 2027, dont près de 5000 communes nouvellement annoncées par l’opérateur, 3000 d’entre elles étant déjà concernées depuis février 2025. Ce décalage concerne près de la moitié des foyers français. La décision s’inscrit dans les recommandations de l’Arcep, qui rappelle qu’aucune commune ne peut voir son réseau cuivre fermé tant que la fibre n’y est pas intégralement déployée, afin d’éviter toute coupure brutale d’accès à Internet.

