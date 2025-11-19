Après SFR et Free, Orange lance son app TV sur les TV Hisense pour ses abonnés fixe

Après Philips, c’est au tour des TV connectées d’Hisense de devenir compatibles avec l’application Orange TV.

Orange poursuit son ouverture aux Smart TV en annonçant l’arrivée de son application Orange TV sur les téléviseurs Hisense commercialisés depuis 2022 pour ses abonnés Livebox et Sosh (avec TV sur demande). L’opérateur devient ainsi le troisième FAI français à proposer son service TV directement intégré sur ces écrans, après SFR en mai 2024 et Free en septembre 2025.

Grâce à cette application, les abonnés Orange Internet avec option TV peuvent désormais profiter de la télévision sans décodeur, avec la télécommande de leur TV Hisense. Au programme : Jusqu’à 200 chaînes selon l’offre, Replay, Start Over pour revenir au début d’un programme, Enregistreur TV pour retrouver ses contenus quand ils le souhaitent.

Cette arrivée renforce la présence d’Orange sur les Smart TV, où l’app était déjà disponible sur les téléviseurs Samsung, LG, Philips et ceux sous Android TV / Google TV (Sony, TCL, Sharp…). Les smartphones Android et iOS restent bien sûr compatibles. Sur Hisense, seul Bouygues Telecom manque encore à l’appel, son application b.tv+ n’étant pas proposée sur ces modèles pour le moment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox