Abonnés Freebox : comment s’abonner à Paramount+ et bénéficier d’un mois offert

Depuis hier, vous pouvez enfin accéder à Paramount+ sur la Freebox, et profiter d’un mois d’essai gratuit. On vous dit comment y arriver.

Paramount+, l’un des derniers géants du streaming à manquer encore à l’appel sur les Freebox, est désormais disponible depuis hier pour tous les abonnés disposant du service TV. Plus besoin de passer par Prime Video : l’inscription se fait directement via votre espace abonné ou depuis votre Freebox, avec une offre sans engagement et une qualité Full HD. Voici comment procéder.

Pour rappel, le service est accessible depuis plusieurs environnements Freebox :

Freebox Révolution et Freebox Delta (Player Devialet) : dans la section vidéo à la demande.

Player Freebox Pop / Player Free TV 4K : depuis la page d’accueil, rubrique applications partenaires.

Accès direct : via le canal 135.

Paramount+ est proposé pour tous les abonnés Freebox avec le service TV, à l’exception des offres Delta S, Pop S et Crystal. Il est également disponible pour les utilisateurs de la Box 5G Free.

Comment s’abonner à Paramount+ depuis l’espace abonné Freebox ?

L’inscription est simple et rapide. Voici les étapes :

Accédez à votre espace abonné Freebox.

Rendez-vous dans la section TV.

Cliquez sur Paramount+ dans la liste des services disponibles.

Validez l’inscription pour activer le service.

Vous serez automatiquement redirigé vers une page de création de compte Paramount+. Il vous suffit ensuite de créer votre compte en renseignant votre nom, prénom, adresse e-mail et en choisissant un mot de passe.

Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter sur tous les supports compatibles, en utilisant votre identifant et votre mot de passe, cela comprend donc la Freebox, les smartphones, tablettes, téléviseurs connectées, navigateurs…

Votre abonnement Paramount+ est immédiatement actif et associé à votre compte Freebox pour la facturation. Pour rappel, Free propose l’offre classique Paramount+ Standard, à 7,99 €/mois, sans engagement. Elle inclut :

2 écrans en simultané

La Full HD

Jusqu’à 6 profils, dont un profil enfant

Le téléchargement pour regarder hors-ligne

Un accès multi-supports (Freebox, mobile, TV connectée, ordinateur, etc.)

