Free et Ciné+ OCS offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Free propose gratuitement le premier épisode d’Extra-Lucide sur l’Aktu Free.

Free met en avant la nouvelle création originale de CINÉ+ OCS en offrant à tous ses abonnés l’accès gratuit au premier épisode d’Extra-Lucide via l’Aktu Free. Diffusée depuis le 18 novembre, cette comédie française portée par Sabrina Ouazani et Camille Rutherford suscite déjà un fort engouement. Extra-Lucide met en scène Camille Rutherford dans le rôle de Denise, une télépathe qui vit à l’écart du monde, et Sabrina Ouazani dans celui de Joy, une amie marquée par un passé singulier. Antoine Chappey incarne Jacques, le père amnésique de Denise. La série repose sur les liens entre ces trois personnages, mêlant humour, émotions et réflexions sur le deuil et la mémoire.

Ce lancement s’accompagne d’un succès critique notable. Extra-Lucide a été récompensée au Festival de la Fiction de La Rochelle avec deux distinctions : meilleure série française 26 minutes et meilleure réalisation. Co-créée par Bruno Merle (Les Papillons noirs) et Emmanuelle Destremau, elle propose une approche intime et décalée de la télépathie. Le récit se concentre en grande partie en huis clos, resserrant l’intrigue autour de la question centrale qui habite l’héroïne : peut-on être lucide et heureux ?

Comment regarder gratuitement l’épisode sur votre Freebox

Le premier épisode est disponible immédiatement sur l’Aktu Free jusqu’au 25 novembre 2025. L’accès se fait en quelques étapes simples selon votre modèle de Freebox.

Freebox Révolution : rendez-vous dans le menu Télévision depuis la page d’accueil.

Freebox Delta, Pop, Mini 4K ou Ultra : sélectionnez directement l’icône Aktu Free sur l’écran principal.

Cet épisode introductif plonge le spectateur dans la solitude de Denise, encore marquée par une rupture récente. La suite de la série est ensuite accessible via CINÉ+ OCS.

L’abonnement CINÉ+ OCS proposé par Free à 12,99 euros par mois permet de suivre l’intégralité des six épisodes de la série. Les programmes sont disponibles sur plusieurs chaînes thématiques, dont OCS sur le canal 109, avec une diffusion chaque mardi à 20h50 et un accès en replay.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox