Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : du positif pour les abonnés Freebox, une exclu, des possibilités accrues etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Freebox Delta et Pop : il est maintenant possible de faire la demande de répéteurs WiFi Pop supplémentaires (3 maximum). Chaque répéteur sera facturé 20€ pour toute la durée de votre abonnement. Il n’y a pas de frais de livraison, mais il faudra rendre ce matériel en cas de résiliation de votre Freebox.Plus d’infos…

Une exclu Free, jusqu’au 31 décembre, OCS est affiché à 5.99€/mois sur les Freebox au lieu de 11,99€. Il suffit de se rendre sur le canal 37 puis de s’abonner grâce à votre code d’achat. Cette offre est sans engagement, elle d’accéder à 4 chaînes pour découvrir films et séries : OCS Max, OCS City , OCS Choc et OCS Géant sans oublier tous les programmes à la demande. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Pop n’ont plus la possibilité de paramétrer leur réseau Wi-FI et leur serveur via leur espace abonné. Il faudra désormais passer par Freebox OS ou les applications officielles de l’opérateur. Plus d’infos…