Free et Canal+ offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox sauf Pop

Abonnés Freebox, encore un plus de découverte. Free et Canal+ vous offrent le premier épisode de la nouvelle série The Head sur l’Aktu Free.

Un confinement glacial, de la tension, un meurtre sanglant et un puzzle à reconstruire. En partenariat avec la filiale de Vivendi, Free donne accès gratuitement et ce dès à présent au premier épisode de la nouvelle série The Head à ses abonnés Freebox Delta, One, Mini 4K et Révolution. Pour en profiter, direction la section L’Aku Free de votre Freebox.

Diffusée en France sur Canal + depuis le 24 septembre 2020 et accessible sur myCanal dans son intégralité, cette série de six épisodes prend la forme d’un thriller de survie en huit clos, propulsant dans l’endroit le plus reculé de la planète : une base scientifique, isolée, en Antarctique. le pitch :

“L’hiver arrive au Pôle Sud. Le soleil disparaîtra bientôt pour six mois. Une équipe réduite va rester dans la station de recherche Antarctique Polaris VI pour poursuivre leurs recherches innovantes et déterminantes dans la lutte contre le changement climatique, sous la supervision du biologiste réputé Arthur Wilde (John Lynch). Mais quand le commandant Johan Berg (Alexander Willaume) arrive sur place au printemps pour prendre la relève, les membres de l’équipe sont soit morts soit portés disparus. Mais que s’est-il passé dans la station ?”

“Pour regarder le 1er épisode offert de la série rendez-vous sur L’AKTU Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home”, précise Free.